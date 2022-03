Corona: Neuer Spitzenwert, aber altes Datenchaos

Leider kein dummer Witz: Just an dem Tag, an dem die Regierung die Impfpflicht aussetzt, haben wir mit 47.795 Neuinfektionen den Spitzenwert überhaupt. Es ist auch der Tag, an dem die Expertenkommission zur Impfpflicht „sehr wahrscheinlich“ vor einer neuen, möglicherweise sehr massiven Welle im Herbst warnt. Und: Nur vier Tage nachdem fast alle Maßnahmen aufgehoben worden sind sowie die Nachtgastronomie wieder aufgesperrt hat.