Prognose: Zunahme an Covid-Patienten in Spitälern

Experten rechnen mit Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 3000

Als Folge davon sei ein „Überschreiten des bisherigen Höchststands der Sieben-Tage-Inzidenz von 2630 am 1. Februar 2022 wahrscheinlich“, vermutet das Gremium. Konkret könnte es demnach am kommenden Mittwoch (16. März) in Österreich eine Sieben-Tage-Inzidenz um oder gar über 3000 geben. Das errechnete Konfidenzintervall liegt zwischen 2398 und 3948, der Punktschätzer bei 2.992 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: aktuell beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich 2559,4.