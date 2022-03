Rekord an Covid-Kranken auf Wiener Normalstationen

Der bisherige Rekord an Covid-Kranken im Normalpflegebereich war in der Bundeshauptstadt am 17. November 2020 mit 599 Behandlungsbedürftigen verzeichnet worden. Die Stadt Wien bestätigte der APA, dass aus Kapazitätsgründen nach wie vor nicht dringende Operationen in den Krankenhäusern verschoben werden müssen, die so schnell wie möglich nachgeholt werden sollen. Die Situation sei „angespannt, aber nicht kurz vor der Überlastung“, hieß es. Je nachdem, welche Effekte die österreichweiten Öffnungsschritte haben werden, sei mit möglichen weiteren Auswirkungen auf die Spitäler zu rechnen. Diese werde man „mit der üblichen Zeitverzögerung frühestens im April sehen“.