Tag der Öffnungen: Heute fallen fast alle Regeln

Nur noch 67 Prozent sind bereit, Einschränkungen hinzunehmen

Bei der jüngsten Befragungswelle im Februar gaben schon 45 Prozent an, dass sie die vom Virus ausgehende Gefahr für übertrieben halten. Umgekehrt bekundeten 46 Prozent Angst vor Ansteckung. Erstmals seit fast zwei Jahren hielten sich beide Gruppen damit in etwa die Waage. Bis dahin hatte die Angst vor Infektion stets deutlich überwogen. Die Bereitschaft, zur Eindämmung der Pandemie vorübergehend auf Freiheitsrechte zu verzichten, ist nunmehr auf einem Tiefststand. Nur noch 67 Prozent sind bereit, dafür Einschränkungen in Kauf zu nehmen.