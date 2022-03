Nächster Fall von Brandstiftung in Salzburg

Erneut musste die Berufsfeuerwehr in der Nacht zum Dienstag in der Stadt Salzburg ausrücken. In einem Garten eines Wohnhauses im Stadtteil Schallmoos brannten Holzplatten und Gartenmöbel, bestätigt die Polizei. Das Feuer brach gegen 2.30 Uhr aus und konnte rasch gelöscht werden. Ermittler vermuten eine Brandstiftung.