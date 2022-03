„Ich mache kein Auge mehr zu“

„Als nächstes zündelt er in der Garage, da bin ich mir ganz sicher“, befürchtet Eva Hofer. Die Lehnerin wohnt seit 30 Jahren in dem Haus in der Lehner Siebenstädterstraße, das ein Unbekannter seit Tagen in Angst und Schrecken versetzt. Seit fünf Tagen brennt es täglich. Wurden zuvor nur Fahrräder und einzelne Kellerabteile angezündet, brannte es am Donnerstag an gleich drei verschiedenen Stellen im Keller.