„KrimsKrams“-Tascherl für Menschen in der Ukraine

„Miteinander ist es immer einfacher, und je mehr KrimsKrams, desto mehr Hilfe ist möglich, wenn auch nur in finanzieller Form“, ist sie überzeugt. Der Reinerlös des Tin-G-Täschchens in den Farben der Ukraine geht zur Gänze an die Soforthilfe der Caritas. Bestellen kann man die „KrimsKrams“ unter tin-g.at/online-shop.