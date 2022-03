„Eine Suppe, die verbindet“ am Pannoneum Neusiedl

Das haben die Schüler der dritten Klasse der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft zum Anlass genommen, eine Fastensuppenaktion ins Leben zu rufen. Am Freitag ab 10.40 Uhr wird die kulinarische Köstlichkeit für die Schüler und Lehrer im Pannoneum Neusiedl am See angeboten. Ab 11.30 Uhr können auch geladene Gäste die Suppe genießen.