Konzerne ziehen ab: Alltag für Russen immer härter

Lange Schlangen, dichtes Gedränge, ausgeräumte Regale: Was sich in den letzten Tagen in russischen Ikea-Filialen abgespielt hat, steht beispielhaft für den massenhaften Rückzug westlicher Konzerne in Russland. Als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine reagieren immer mehr internationale Unternehmen mit Boykotten. Geschäfte werden geschlossen, Produktionen in Russland gestoppt, Dienstleistungen nicht mehr angeboten. Die Bandbreite reicht von Autokonzernen wie VW oder Mercedes über Tech-Giganten wie Apple und Microsoft bis hin zu in Russland begehrten Luxus-Marken wie Prada oder Louis Vitton.