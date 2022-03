Russland: Disney, Sony & Warner stoppen Filmstarts

Kurze Zeit später gaben auch Sony und Warner Bros. bekannt, ihre geplanten Kinostarts auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Warner äußerte die Hoffnung auf eine „rasche und friedliche Lösung dieser Tragödie“. Sony machte sich hingegen die russische Sprachregelung zueigen und teilte mit: „Angesichts der laufenden Militäraktion in der Ukraine und der sich daraus ergebenden Unsicherheit und humanitären Krise in der Region pausieren wir unsere Filmstarts in Russland.“