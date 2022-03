Russland verliert seine wichtigsten IT-Lieferanten

Russland verliert mit Microsoft und Intel zwei der wichtigsten Zulieferer für seine Computer-Technik. Weges des Angriffskriegs in der Ukraine stoppen der Software-Riese und der Chipkonzern ihr Geschäft in Russland. Von Microsoft kommen neben dem Betriebssystem Windows unter anderem auch die Office-Büroprogramme. Intel ist der größte Anbieter von Prozessoren für Windows-PCs und Server. Auch Samsung, führend bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern, kündigte am Samstag an, die Ausfuhr seiner Produkte nach Russland zu stoppen.