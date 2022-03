Die Taktik des Trainers ging nicht auf

Nach ligaübergreifend zehn Siegen hintereinander ist die Erfolgsserie der Roten Teufel gerissen. Mit dem 22:25 (9:13) im Schlagerspiel in Krems ist der Meister - zumindest vorübergehend - auch die Tabellenführung los. Nur nach dem Anpfiff und Mitte der zweiten Halbzeit lag der müde wirkende Titelverteidiger kurz in Führung. Ansonsten waren die Wachauer, bei denen Neuzugang Thomas Eichberger mit seinen Glanzparaden im Tor brillierte, am Drücker.