Kämpfe gehen trotz Vermittlungsversuchen weiter

Mehrfacher Flugalarm in Kiew

In Kiew wurde in der Nacht zu Sonntag mehrmals Flugalarm ausgelöst. Russische Einheiten unterlassen nach Ansicht der ukrainischen Armee keinen Versuch, in die südwestlichen Außenbezirke der Hauptstadt einzudringen. Das teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einem Bericht in der Nacht zu Sonntag mit.