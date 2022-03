Moskau tobt über Wien - Außenministerium kontert!

Der Bundeskanzler eines „scheinbar neutralen Österreichs“, Karl Nehammer, habe am 27. Februar in einem Fernsehinterview sowie in einer Pressekonferenz am 1. März in einer „emotionalen antirussischen Rhetorik“ der Führung Russlands eine einseitige Entfesselung eines Krieges, die Verletzung des internationalen humanitären Rechts und sogar Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, erklärte das russische Außenministerium am Samstagnachmittag.