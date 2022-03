Johaug mit Sieg in Ski-Pension ++ Stadlober stark

Die vierfache Olympiasiegerin Therese Johaug hat sich standesgemäß mit einem Sieg in die Langlauf-Pension verabschiedet. Die Norwegerin, die am Freitag überraschend ihr Karriereende angekündigte hatte, triumphierte in ihrem letzten Weltcup-Rennen über 30 km klassisch vor heimischen Publikum am Holmenkollen von Oslo vor der Finnin Krista Pärmakoski und feierte ihren insgesamt 99. Weltcupsieg. Teresa Stadlober kam mit einem beherzten Auftritt auf den sechsten Rang.