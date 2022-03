Startplatz erhalten: Sarah Lagger fix bei der WM!

Sarah Lagger startet erstmals in ihrer schon so erfolgreichen Karriere bei einer Weltmeisterschaft in der Allgemeinen Klasse. Die Kärntnerin, die für die TGW Zehnkampf-Union startet, war im Siebenkampf bereits 2015 in der U18-Klasse Vizeweltmeisterin, dann gewann sie bei U20-Weltmeisterschaften Gold in Bydgoszcz 2016 und Silber in Tampere 2018.