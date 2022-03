Acht Verletzte bei schwerem Unfall an Kreuzung

Gleich acht Verletzte hat es am Freitagabend bei einem schweren Kreuzungsunfall in der Stadt Salzburg gegeben. Ein Taxi-Fahrer in einem silbernen Toyota und ein Audi-A3-Lenker mit Vöcklabrucker Kennzeichen sind an der Kreuzung Vogelweiderstraße/Sterneckstraße zusammengekracht.