Auto-Abo-Marke aus Wels gibt weiter Vollgas

„Kamen nicht mehr nach“

Am 1. Februar 2021 ging die Internetseite des Unternehmens online, das sich 250Abo-Abschlüsse für das Jahr eins zum Ziel gesetzt hatte. Nach elf Monaten war die 500er-Marke bereits geknackt. Tendenz weiter steigend. „Wir sind mit dem Bestellen gar nicht mehr nachgekommen“, erzählt Aichinger. Wie so ein Angebot in groben Zügen aussieht? Einen Citroën C3 Feel gibt’s ab 399 Euro pro Monat, einen Opel Corsa ab 429 € monatlich. Nach einem Jahr wechselt der Abonnent auf einen anderen Neuwagen.