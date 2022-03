Wildbret als fettarme regionale Spezialität

Mikula ist gelernter Fleischer, selbst Jäger und Lehrer an der Landwirtschaftlichen Fachschule Obersiebenbrunn. Dort arbeitet er oft mit Wild. So ist ihm auch der Gedanke gekommen, sich selbstständig zu machen. Miki’s Wildspezialitäten gibt es jetzt seit zehn Jahren. Heute findet in Mikulas Hofladen der Saisonauftakt statt.