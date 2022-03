Herzogin Meghan wird jetzt von Schwester verklagt

Im Interview mit Oprah Winfrey sprach Herzogin Meghan nicht nur über die Zeit als Royal, in der sie unter anderem an Selbstmord gedacht habe, sondern auch über ihre bewegende Vergangenheit. Die Ehefrau von Prinz Harry erklärte etwa, sie habe sich „quasi selbst in großer Armut großgezogen“ und sei „mit 13 Jahren dazu gezwungen“ gewesen, „in mehreren schlecht bezahlten Jobs zu arbeiten, um über die Runden zu kommen“. Laut Samantha Markle habe Meghan in diesem Fall ebenso die Unwahrheit gesagt.