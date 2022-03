Kunst und Kultur in der Sektkellerei A-Nobis

„gmischta sotz“

Unter dem passenden Titel „gmischta sotz“ präsentiert der Autor aus St. Andrä am Zicksee gemeinsam mit Schuldirektor und Hobbyprofimusiker Stefan Haider die neuesten Werke am 18. März ab 18 Uhr in der A-Nobis Sektkellerei in Zurndorf mit einer „Lesung am Eichenwald“.