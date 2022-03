Damen stehlen in Mattersburg Vätern die Show

Ausgerechnet am Vatertag wird heuer zum neunten Mal der beliebte Frauenlauf ausgetragen – diesmal in Mattersburg, wo man mit einem Rekordteilnehmerfeld rechnet. Addiert man die bisher in acht Jahren zurückgelegten Kilometer, haben die Burgenländerinnen bereits einmal im Laufschritt die Erde umrundet.