Melinda Gates packt über Affäre und Ehe-Aus aus

Das Ehe-Aus von Melinda und Bill Gates nach 27 Jahren sorgte im letzten Jahr für reichlich Schlagzeilen. Seit August ist das Paar auch offiziell geschieden. In einem TV-Interview mit „CBS Mornings“, das am Donnerstag in den USA ausgestrahlt werden wird, spricht die 57-Jährige nun erstmals nicht nur über die Affäre ihres Ex-Ehemannes, sondern auch über die schmerzhafte Trennung.