„Von Kopf bis Fuß ins Bauernleben verliebt!“

Und ab diesem Zeitpunkt konnte sich die Bloggerin von diesem Ort, von Lukas und vom Leben am Bauernhof nicht mehr trennen. „Ich hab mich von vorn bis hinten in dieses Leben verliebt“, schwärmt die Tierliebhaberin, für die der Tag um 6 Uhr in der Früh beginnt und gegen 22 Uhr endet. Doch Madeleine – sie ist auch als Frau Freudig auf Instagram bekannt – ist nicht nur Landwirtin mit Leidenschaft; sie ist Bloggerin und jetzt auch Schriftstellerin. „Ich habe meinen Lebensweg auf Papier gebracht und mein erstes Buch veröffentlich“, gibt sie voller Freude bekannt.