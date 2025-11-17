„Inakzeptabel!“ Italien droht der Horror-Hattrick

Italien führte mit 1:0

Dabei hatte alles gut begonnen. Nach dem Tor von Pio Esposito in der 11. Minute lagen die Italiener vor 70.000 Fans im San Siro in Front. Doch Antonio Nusa (63.), Erling Haaland mit zwei Toren (78., 79.) und Jörgen Strand Larsen (90.+3) drehten die Partie komplett. Um sich direkt für die WM zu qualifizieren, hätte es ohnehin einen Italien-Sieg mit neun Toren Unterschied gebraucht.