Auf diese Mega-Statistik kann Salzburg bauen

Rote Bullen für Mittwoch-Match spielfähig.“ So lautete der Titel einer Aussendung von Meister Salzburg. Das ließ ordentlich Spielraum für Spekulationen, denn konkreter wurden die Bullen nicht. Bekanntlich gab es 32 Coronafälle beim Serienmeister, 17 davon betrafen Spieler. Welche Kicker heute (20.30) im Nachtrag beim LASK tatsächlich „spielfähig“ sind, blieb unklar, denn Namen oder Zahlen wurden nicht genannt. Die Bullen in „geheimer Mission“ – wohl auch, um sich vom LASK nicht in die Karten schauen zu lassen.