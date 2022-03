Kiew: 43.000 € für jeden russischen Deserteur

Angriffe auf Millionenstädte Charkiw und Kiew dauern an

Am sechsten Tag des Angriffskrieges nähert sich ein mehr als 60 Kilometer langer russischer Militärkonvoi der ukrainischen Hauptstadt. In Charkiw wurden nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow Umspannwerke gesprengt und die oberen Stockwerke zweier Hochhäuser zerstört. Auch in der südukrainischen Stadt Cherson soll ein Angriff begonnen haben. In der Region Kiew wurden am Montagabend ein Wohnheim und zwei fünfstöckige Wohnhäuser zerstört, so Behörden. Russische Ost-Truppen wurden indes näher an Europa verlegt.