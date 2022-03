Video: Wie Ukrainer den Angreifern Paroli bieten

Das Vorgehen erinnert an Partisanen im Zweiten Weltkrieg: Die Spitze der russischen Angreifer wird mit ihren Panzern „durchgelassen“, sie erzielen große Gebietsgewinne - und bleiben dann liegen, weil kleine Trupps der Verteidiger im Hinterland Treibstoff- und Munitionstransporter zerstören, wie es in einer Morgen-Analyse des Bundesheeres am Dienstag hieß.