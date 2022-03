Angriff steht bevor: ORF-Reporter verlässt Kiew

Bis zuletzt hat Reporter Christian Wehrschütz direkt aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew berichtet. Jetzt wird die Lage aber zu brenzlig: Die russische Armee rückt mit zwei Brigaden in einer mehr als 60 Kilometer langen Kolonne von Süden her an, der Angriff auf Kiew steht offenbar kurz bevor. „Setz dich ab, solange es noch geht“, haben ihm Mitarbeiter und auch das Bundesheer geraten. Der ORF-Korrespondent verlässt daher die Stadt Richtung Westen, will aber weiter berichten.