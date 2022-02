Viermaliger Peking-Olympiasieger beendet Saison!

Der viermalige Peking-Olympiasieger Johannes Thingnes Bö beendet vorzeitig die Biathlon-Saison. Der 28-jährige Norweger wird nicht mehr bei den noch ausstehenden Weltcups im finnischen Kontiolahti und in Otepää/Estland sowie bei den Heimrennen am Osloer Holmenkollen teilnehmen. Die Skijäger starten an diesem Donnerstag in Kontiolahti in Finnland. Die letzten Saisonrennen steigen am 20. März in Oslo.