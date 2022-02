Massiver russischer Ansturm auf Kiew erwartet

Rakete in Wohnhaus in Tschernihiw eingeschlagen

In der Großstadt Tschernihiw unweit der belarussischen Grenze soll eine Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen sein. Dadurch sei ein Feuer ausgebrochen, wie der staatliche Informationsdienst der Ukraine am Montag in der Früh auf Telegram schrieb. Angaben zu Verletzten gab es zunächst nicht.