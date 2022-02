VSV dank Sieg im Schlager gegen Salzburg in der CL

Auch in Villach ging es im Spitzenduell um viel, denn die Hausherren wollten sich unbedingt den zweiten Rang nach dem Grunddurchgang sichern. Nach einem 1:1 nach 40 Minuten gingen die Villacher dank Toren durch Sebastian Zauner (47.) und John Hughes (48.) mit 3:1 in Front. Doch dem Doppelschlag in kürzester Zeit folgte der Anschlusstreffer in der 49. durch Ty Loney, der schon den ersten Treffer des Spiels der Salzburger gescort hatte. Es sollte aber der letzte Torjubel in Villach sein.