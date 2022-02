Tatort Großfeldsiedlung: Krimi um Tote in Wohnung

„Es sah verheerend aus“

In Rücksprache mit ihrer Tochter schloss Heinz mit seinem Ersatzschlüssel die Tür zu Wohnung Nummer 4 auf - und wich geschockt zurück. „Es sah verheerend aus“, so der Zeuge. Die Leiche seiner Freundin lag, mit dem Kopf Richtung Tür, am Küchenboden. Helfen konnte ihr Nachbar nicht mehr. Die 58-Jährige dürfte schon seit einiger Zeit tot gewesen sein. Die Mieterin wies Stichverletzungen am Körper, unter anderem in ihren Armbeugen, auf.