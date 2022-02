Jugendliche verwüsteten eine Mühlviertler Schule

Die Polizei forschte zwei Jugendliche aus, die in einer Schule im Bezirk Urfahr-Umgebung Sachbeschädigungen verursachten. Dabei verschafften sich ein 14-Jähriger und ein 13-Jähriger, beide aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, am 19. Februar gegen 18 Uhr durch ein Fenster Zutritt zu den Geräteräumen und zum Turnsaal. Dort brachen sie Kästen auf, verbrannten Toilettenpapier, rissen Bilder von der Wand, zerstörten Desinfektionsständer und entflammten am Hallenboden ausgeschüttetes Desinfektionsmittel, wobei sie den Brand noch mit einer Sportmatte eindämmen konnten. Danach verließen sie die Räumlichkeiten wieder.