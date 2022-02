Nehammer bietet Österreich als Verhandlungsort an

„Ja, wir haben nicht alles richtig gemacht“

Das, was in der Ukraine gerade passiere, sei von vielen als unvorstellbar erachtet worden. „Wir haben seit 1945 keinen Krieg in Europa, wo ein Land ein anderes überfällt“, betonte Nehammer. Auf die Frage, ob Österreich in der Vergangenheit zu russlandfreundlich war, antwortete der Kanzler: „Ja, wir haben nicht alles richtig gemacht. Ja, es gab mit Sicherheit auch Fehleinschätzungen.“ Aber alle Beteiligten hätten mit bestem Wissen und Gewissen agiert.