Polcanova bei Europa-Top-16 im Halbfinale!

Olympia-Achtelfinalistin Sofia Polcanova hat am Samstag beim Europa-Top-16-Turnier im Tischtennis in Montreux das Halbfinale erreicht. In der Runde der letzten acht besiegte die topgesetzte Linzerin am Samstagabend die WM-Dritte Ni Xia Lian (LUX) mit 4:3, nachdem sie zuvor Georgina Pota mit 4:1 bezwungen hatte. Gegnerin Polcanovas um den Final-Einzug ist am Sonntag die Russin Polina Michailowa. Für Daniel Habesohn war im Viertelfinale Endstation.