Museum der Moderne stellt wieder aus

Marion Kalter stellt gerne Menschen in den Mittelpunkt ihrer Fotografien. Doch auch die Biographie der 1951 geborenen Künstlerin schwingt in den im Museum der Moderne ausgestellten Werken unweigerlich mit, betonte Museum der Moderne-Direktor Thorsten Sadowsky. So begibt sich die Ausstellung „Marion Kalter. Deep Time“ insbesondere auf Spurensuche in der Kindheit der Salzburger Fotografin.