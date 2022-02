Russland-Risiko

Gas aus Sibirien: In Sibirien wird Gas am billigsten produziert, eine Beteiligung wäre höchst profitabel. Einwände, ob das nicht mit politischem Risiko verbunden wäre, wischte der nicht gerade an mangelndem Selbstvertrauen leidende Deutsche vom Tisch. Also kaufte die OMV um 1,7 Milliarden Euro einen 25%-Anteil an einem Gasfeld und prüft eine weitere Investition. Zuletzt kassierte die OMV aus Sibirien 200 Mio. Dollar Gewinn. Das Gas wird durch die Gazprom vor Ort verkauft, es kommt nichts nach Österreich.