Zoll-Schock: Da glaube ich eher ans Christkind …

Sicherlich denken Sie jetzt: Was soll diese Frage, Weihnachten ist längst vorbei und Ostern auch, sogar der Papst ist gestorben. Was soll das?

Nun ja, manchmal passieren Dinge auf dieser Welt, für die es kaum eine Erklärung gibt. Sie erinnern sich gewiss an den Zoll-Schock, mit dem US-Präsident Trump die Finanzwelt erschütterte. Eine neue Weltwirtschaftskrise drohte, die Aktienkurse an den Börsen fielen wie ein schwerer Stein