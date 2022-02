Ukraine: Ein zweites Weißrussland

Der Weg, der sich in den kommenden Tagen oder Wochen für die Ukraine abzeichnet, geht in eine von Kremlchef Wladimir Putin vorgezeichnete Richtung: Russland wird die frühere Sowjetrepublik an eine Position bomben, die sich nicht viel unterscheiden wird von den Zeiten der UdSSR. Nach Putins Plan soll die Ukraine zu einem zweiten Weißrussland werden, einem weiteren Vasallenstaat an der Westflanke zur Europäischen Union und vor allem zur NATO.