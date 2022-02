„Meine Familie hält eisern zusammen“

Top-Thema Herkunftskennzeichnung

Lang ist mit Leib und Seele Landwirt. Als Obmann an der Spitze der OÖ Jungbauernschaft und Bundesobmann-Stv. gestaltet er auch die Agrarpolitik mit. „Ich habe den praktischen Zugang, das wird in der Politik immer wichtiger“, lautet sein Credo. Das brisanteste Thema in seinen Augen bleibt derzeit die Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie und bei Fertiggerichten.