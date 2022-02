Standort des Krankenhauses in Gols sorgt für Zwist

„Bitte nicht falsch verstehen! Wir sind nicht gegen das Krankenhaus“, sagt Kathrin Eberl-Svoboda, die Rechnungsprüferin des Vereins. „Wir sind nur gegen den geplanten Standort. Warum baut man es nicht in der Nähe des Golser Bahnhofs, am Ortsende oder in Neusiedl, wo wenigstens Infrastruktur vorhanden ist?“