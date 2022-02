Höchstnoten von Kritikern, PC-Gamer unzufrieden

Am Freitag haben Bandai Namco und From Software ihr neues Rollenspiel „Elden Ring“ veröffentlicht. Bei den Kritikern kommt das Fantasy-RPG, bei dem „Game of Thrones“-Erfinder George R. R. Martin mitgewirkt hat, hervorragend an. Höchstnoten in der Presse stehen allerdings frustrierte PC-Spieler gegenüber, die über technische Probleme klagen.