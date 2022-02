Ein winterlicher Ausflug auf die Alpe

Der Name Sonntag geht auf das lateinische Wort „dominicus“ zurück und könnte zweierlei Ursprung haben: Die Bezeichnung könnte ein Hinweis auf die unterschiedlichen Besitzverhältnisse zwischen den freien Walsern und den Einheimischen sein (dominicus = gehörend, Herrschaft) oder aber der Name steht für den „Tag des Herrn“ (dominicus = Sonntag) und wurde von den im 13. und 14. Jahrhundert in Vorarlberg eingetroffenen Walsern wortwörtlich aus dem Lateinischen übersetzt. Es gibt noch ein weiteres interessantes Detail in der Geschichte der Gemeinde: Ab 1805 gehörte der Ort zu Bayern, um 1806 wurde Sonntag eine selbstständige Gemeinde und um 1814 kam diese wieder zu Österreich.