„Priorität hat nun, dass Wohnungen warm bleiben“

„Die Situation ist sehr volatil“, erklärte Gewessler in der ORF-„ZiB 2“ auf die Frage nach ihrer Einschätzung zu den Effekten auf die Gasversorgung in Österreich. Während das Land vor allem auf Gaslieferungen aus dem Ausland angewiesen ist, spielen laut Gewessler in der aktuellen Situation vor allem zwei Dinge in die Karten: Zum einen, dass der Winter bereits recht fortgeschritten ist und zum anderen, dass die Gasreserven aufgrund des recht milden Wetters noch recht gut gefüllt sind.