Gas-Reserven reichen mindestens bis Mitte März

„Energielenkungsmaßnahmen“ möglich

Im Fall einer unmittelbar drohenden Störung der Energieversorgung könnte man - wie schon 2009 - zunächst die Großverbraucher ersuchen, ihren Verbrauch freiwillig zu reduzieren. Sollte das nicht ausreichen, könnte das Klimaschutzministerium per Verordnung „Energielenkungsmaßnahmen“ anordnen - dann dürfte etwa Gas aus Speichern in Österreich nicht mehr exportiert werden. In einem weiteren Schritt wäre es auch möglich, eine Verbrauchsreduktion bei industriellen Verbrauchern - hier liegt der Verbrauchsanteil bei 36 Prozent - anzuordnen.