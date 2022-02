99ers stehen vor finalem Schritt ins Pre-Play-off

Die 99ers empfangen am Freitag Abend Znaim - das zweitschlechteste Auswärtsteam der Eishockey-Liga. Für den finalen Einzug in das Pre-Play-off braucht es einen Erfolg oder Schützenhilfe der Salzburger gegen Innsbruck. Der Grazer Stürmer Joey Martin ist nach seiner Verletzungspause endlich wieder zurück am Eis.