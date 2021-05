„The Crown“: Neue Diana und mehr Affären

In zwei Monaten beginnen in London die Dreharbeiten zur fünften und damit vorletzten Staffel. Wie bereits zuvor gibt es einen zeitlichen Handlungssprung, und deshalb wurden neue Schauspieler an Bord geholt: Allen voran Imelda Staunton (bekannt als Dolores Umbridge aus „Harry Potter“) als Queen Elizabeth. Auch eine neue Lady Diana kommt: Nach Emma Corrin (25) schlüpft nun Elizabeth Debicki (30, „The Night Manager“) in die Rolle der Prinzessin.