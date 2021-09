Emmys 2021: Preisregen für Netflix-Hit „The Crown“

Die Fußballserie „Ted Lasso“ war mit 20 Nominierungen als Favorit in den Abend gegangen. Jason Sudeikis wurde als bester Hauptdarsteller geehrt. Auch die beiden Awards für die besten Nebenrollen gingen an die bei Apple TV+ laufende Serie über einen US-Football-Trainer, der in England einen Fußballverein umkrempelt. An Hannah Waddingham für ihre Rolle als Vereinsmanagerin und an Brett Goldstein als alternden Fußballstar.