„MotoGP 22“ startet im April in die nächste Runde

„MotoGP 22“ setze das große Erbe der Serie fort und füge dem Spiel „erstaunliche neue Funktionen“ hinzu, so Publisher Koch Media in einer Mitteilung. Darunter etwa der neue Modus „(NINE) Season 2009“, in dem Gamer, begleitet von mehr als 50 Minuten filmischen Originalmaterials, in Stiefeln von legendären Fahrern wie Rossi, Pedrosa, Stoner oder Lorenzo die ikonischsten Momente der namensgebenden Saison nacherleben und -spielen können.